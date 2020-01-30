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Alinazik kebabı nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Enfes tadıyla büyüleyen bir alinazik kebabı yapmaya ne dersiniz? İşte leziz mi leziz alinazik kebabı tarifi...

Alinazik kebabı nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Lezzetiyle damakları şenlendiren alinazik kebabıyla karşınızdayız. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bir tarif olan alinazik kebabı patlıcan ve kıymanın eşsiz tadıyla mest edecek. Peki alinazik kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes alinazik kebabı tarifi...

Malzemeler:

400 gram orta yağlı kıyma
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan(yemeklik doğranmış)
2 adet köy biberi(doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber

Servis için:

1 adet kapya biber
2 adet köy biberi
1 avuç doğranmış maydanoz

Yoğurtlu Patlıcan İçin:

1 kase süzme yoğurt
2 adet sarımsak(ezilmiş)
1 çay kaşığı tuz
5 adet patlıcan
1 yemek kaşığı limonun suyu

Hazırlanışı:

Patlıcanları ve biberleri fırında 200 derecede ara ara çevirerek yaklaşık 30 dakika kadar közleyin. Közleme işlemini dilerseniz ocakta, ateş üzerinde de yapabilirsiniz.
Kıymalı harcı hazırlamak için tavaya 3 yemek kaşığı tereyağı ve yemek kaşığı sıvı yağını koyup ısıtın ve 1 adet yemeklik doğranmış soğan ile 2 adet doğranmış köy biberini ekleyip kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra 400 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve suyunu salıp çektikten sonra kavurmaya devam edin. 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1'er çay kaşığı kekik ve pul biberi de ekledikten sonra tekrar karıştırın ve ocaktan alın. 1 kase süzme yoğurda 2 adet ezilmiş sarımsak ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın. Fırında közlediğim patlıcan ve biberleri bir kaba aktarıyorum ve üzerini streçleyip 15 dakika kadar bekletiyorum. Patlıcanların kabuklarını soyup  kararmamaları için üzerine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkn ve bıçakla iyice ezdikten sonra sarımsaklı yoğurt ile birleştiriyorum. Sıcak tabağın üzerine yoğurtlu patlıcan, közlenmiş biberler ve kıymalı harcı güzelce yerleştirin ve son dokunuş olarak üzerine doğranmış maydanoz serpiştirdikten sonra sıcak olarak, bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın. Afiyetler olsun...

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