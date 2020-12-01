Limonlu haşhaşlı kek tarifi eşsiz bir lezzet!

Bugün harika bir tarifle karşınızdayız. Ani gelen misafirler karşısında panik yapmanıza gerek yok. Üstelik çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tadıyla misafirlerinizi mest edeceğiniz türden bir tarif bu. Kokusu burnunuzdan gitmeyecek bu kek limon ve haşhaşla hazırlanıyor. Haşhaşın çıtır çıtır lezzetiyle limonun uyumuna bayılacaksınız. Limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? diyorsanız gelin içeriğimize beraber bakalım. Tadıyla parmaklarınızı yiyeceğiniz bu lezzet 5 çaylarınızın kurtarıcısı olacak. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile limonlu haşhaşlı kek tarifi!

Malzemeler:

3 su bardağı un(elenmiş), 3/4 su bardağı şeker, 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 3/4 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 adet limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 1/2 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

Fırını 170 dereceye ayarlayın. Yumurtaları bir kaba kırın. Çırpma teliyle hafif hafif çırpın ve bu sırada ölçülü toz şekeri ilave edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilini eleyin. Süt ve sıvı yağı yumurtalı karışıma ekleyin. Elenmiş kuru malzemeleri, limon kabuğu rendesi ve haşhaş tohumlarını ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Yağlı kağıt serili 35x27 veya daha kabarık bir kek isterseniz daha küçük bir dikdörtgen kalıba hamuru koyun ve spatula yardımıyla düzeltin. Fırın kapağını açmadan 20 dakika pişirin. Kekin durumuna göre bir kürdan yardımıyla içini kontrol edin ve pişirmeye devam edin. İşte bu kadar. Afiyetler olsun.