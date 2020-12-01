Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık'ın boşanma davası da olay oldu! Ortalık fena karıştı

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmanın yanı sıra birçok konuda karşı karşıya gelen çiftten Aşık, ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla basının karşısına çıkmıştı. Çiftin çekişmeli devam eden boşanma davası dün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basının içeri alınmadığı duruşmada Emre Aşık ve Yağmur Aşık yüz yüze geldi.

Sinir krizi geçirdi

Sabah'ın haberine göre, tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Ayakkabısının topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeyi sendeleyerek terketti.

"Evliliğimi bu büyülerle bitirdiniz"

Duruşma sonrası evine giden Yağmur Sarnıç, dolabında 7 kez düğümlenmiş bir ip buldu. Bunun bir büyü olduğunu ileri süren Sarnıç, Instagram hesabından şunları söyledi: "Evliliğimi bu büyülerle bitirdiniz bizi düşman ettiniz. Ah hacı anne senin yatacak yerin yok. Oğlunun yuvasını sen yıktın sen bizi bu büyülerle düşman ettin. Ama ben de parmak izinden bulacağım ve seni dava edeceğim. Yatacak yerin yok. Dilerim kas kusarak geberin pislik büyücü şeytanlar sizi."

"Can çekerek öleceksin"

"Yapan büyücü eline sağlık kötülük yapmak isterken sen aslında bana iyilik yaptın. Beni kurtardın Allah razı olsun yol yakınken senin sayende gerçek yüzünü gördüm. Fakat nasıl bir insan kendi evladına bunu yapar? Allah seni çok kötü çarpacak ve seni toprak bile kabul etmeyecek. Can çekişerek öleceksin."