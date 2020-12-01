Kendi evinde karantinada olan şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Sene başında aşk yaşamaya başlayan ve sık sık magazin basınında yer alan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Hadise, sevgilisine bulaştırmamak için kendi evine gitmişti. Sağlık durumu iyi olan Hadise, karantinadayken ilişkisini bitirdiği iddia edildi.

Kaan takibi bıraktı

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Hadise Instagram hesabından kimseyi takip etmezken Kaan Yıldırım da sevgilisini takipten çıkardı. Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde köpekleri için açtıkları Instagram hesabını da ani bir kararla kapatmıştı.