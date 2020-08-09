Sıcak havalarda içimizi ferahlatan, lezzetli mi lezzetli tatlılar yemek gibisi yok. Biz de bu yüzden serin serin tüketeceğiniz şahane bir tatlı tarifini sizin için araştırdık. Pişirmeden hazırlanan, pratik meyveli dondurmalı cheesecake, tadıyla mest ediyor. Peki meyveli dondurmalı cheesecake nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte muhteşem meyveli dondurmalı cheesecake tarifi...

Malzemeler:

2 paket yulaflı bisküvi

1 tatlı kaşığı tereyağı

Dondurmalı krema dolgusu için:

250 gram labne peyniri

500 gram sütlü, kesme dondurma

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

4 dilim karpuz

1 su bardağı kiraz (çekirdekleri ayıklanmış)

Hazırlanışı:

Yulaflı bisküvileri küçük parçalar halinde kırın, arzuya göre mutfak robotunda öğütün. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı ile hamur haline gelene kadar karıştırın. Krema karışımını hazırlamak için sütlü kesme dondurmayı kısa bir süre oda ısısında bekletin. Pudra şekeri ve suyunu süzdürdüğünüz labne peynirini derin bir kapta çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Oda ısısında bekleyen dondurma, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ilavesiyle karıştırma işlemini sürdürün. Şeffaf servis kasesi ya da bardaklarını yarısına gelene kadar kremayla doldurun. Üzerlerini yulaflı bisküvi karışımıyla kaplayın. Yeniden bir kat krema döküp bu çok katlı lezzeti şimdilik tamamlayın.

Hazırladığınız tatlıları soğuması ve kıvam alması için buzdolabına kaldırın.

Servisi için dilimlenmiş karpuzların çekirdeklerini çıkartın. Küçük parçalar halinde kesin. Çekirdekleri alınmış kirazlarla harmanlayın. Dolaptan çıkan soğuk tatlıların üzerine ekleyip bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.