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Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Koronavirüs sebebiyle yayınlarına ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümleriyle 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren sevenlerinin karşısına çıkacak

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
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Ekranların sevilen ve en çok izlenen programlarının başında gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert koronavirüs salgınını sebebiyle uzun süredir yayınlanmıyordu. Programın 1 Haziran Pazartesi'nden itibariyle yeniden ekranlara geleceği öğrenildi. 

Eski bölümleri yayınlanıyordu 

Koronavirüs nedeniyle çekimlere ara veren ve bu süreçte 50 kişilik ekibin görevine son verildiği iddia edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı eski bölümleriyle ekrana geliyordu.

''Ramazan bayramı sonrası programa başlayacağım'' 

Haftalar önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

 

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