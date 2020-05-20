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Şafak Sezer eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a ateş püskürdü bir daha çalışmam!

Şafak Sezer, Kutsal Damacana'da oynayan Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a ''bir daha çalışmam'' diyerek ateş püskürdü.

Şafak Sezer eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a ateş püskürdü bir daha çalışmam!
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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram canlı yayınına konuk olan ünlü oyuncu Şafak Sezer, Kutsal Damacana'da oynayan rol arkadaşları  Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a ''bir daha çalışmam'' diyerek ateş püskürdü. 49 yaşındaki komedyen Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" diyerek sert çıkıştı. 

''Ne kadar acı bir şey'' 

"İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim" diyen Şafak Sezer, "Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadeleriyle eski rol arkadaşlarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Şafak Sezer eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a ateş püskürdü bir daha çalışmam!

''Daha çok iyilik yaptım'' 

Şafak Sezer konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım. Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi.

''Ben bu kafayı da anlamıyorum'' 

Ben bu kafayı da anlamıyorum. Bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençleri anlamıyorum. Kendilerini kral sanıyorlar. Sonra sana laf atmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor. Bu alem haksızlık yapılmaya, ihanete gelmez."

 

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