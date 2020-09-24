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Şarkıcı Ebru Gündeş'in küs olduğu babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş 18 Eylül'de yaşamını yitirdi. Şarkıcı ise babasını sessiz sedasız toprağa verdi.

Şarkıcı Ebru Gündeş'in küs olduğu babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti!
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası hayatını kaybetti. Siroz ve KOAH'a bağlı olarak yaşamını yitiren Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanede hayata gözlerini yumdu

TV100'den Levent Albayrak'ın haberine göre: Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

Sessiz sedasız defnedildi

Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla yıllardır küs olan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadağı babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnetti.

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