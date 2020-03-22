Şarkıcı Bülent Ersoy koronavirüsten evini dezenfekte etmek için 25 bin lira harcadı!

Çin'in Wuhan bölgesinde başlayıp tüm dünyaya yayılarak salgına dönüşen ve 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs Türkiye'de de can aldı. 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan virüse karşı geniş önlemler alan Bülent Ersoy, kesenin ağzını açtı.

Evlerde hijyen önlemleri alındı

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından harekete geçen vatandaşlar evlerinde geniş önlemler aldı. Sirkeli ve çamaşırlı sular ile evlerini temizleyen vatandaşların yanı sıra birçok kişi de evlerini dezenfekte ettirmek için çeşitli şirketlerle iletişime geçti. Bunlardan biri de Diva Bülent Ersoy oldu.

Koronavirüs temizliği 25 bin TL'ye mal oldu

Milliyet'in haberine göre: Diva Bülent Ersoy, koronavirüs nedeniyle Sarıyer'deki evini baştan aşağıya dezenfekte ettirmek için kesenin ağzını açtı. Yaklaşık 25 bin TL ödediği öğrenilen Bülent Ersoy, evine kapandığı için restoranları da ayağına getirtti. Sürekli gittiği kebapçıyı evine çağıran Ersoy'un, mart ayı sonundaki Denizli konserinin gerçekleşmesi halinde uçak yerine kiralayacağı VIP araçla gidecek.