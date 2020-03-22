search menu
search
close

Şarkıcı Bülent Ersoy koronavirüsten evini dezenfekte etmek için 25 bin lira harcadı!

Usta sanatçı Bülent Ersoy, koronavirüs salgınından korunmak için önlemler aldı. Ersoy, Sarıyer'deki lüks konutunu dezenfekte etmek için 25 bin lira TL harcadı.

Şarkıcı Bülent Ersoy koronavirüsten evini dezenfekte etmek için 25 bin lira harcadı!
-A A+

Çin'in Wuhan bölgesinde başlayıp tüm dünyaya yayılarak salgına dönüşen ve 11 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs Türkiye'de de can aldı. 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan virüse karşı geniş önlemler alan Bülent Ersoy, kesenin ağzını açtı.

Evlerde hijyen önlemleri alındı

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından harekete geçen vatandaşlar evlerinde geniş önlemler aldı. Sirkeli ve çamaşırlı sular ile evlerini temizleyen vatandaşların yanı sıra birçok kişi de evlerini dezenfekte ettirmek için çeşitli şirketlerle iletişime geçti. Bunlardan biri de Diva Bülent Ersoy oldu.

Koronavirüs temizliği 25 bin TL'ye mal oldu

Milliyet'in haberine göre: Diva Bülent Ersoy, koronavirüs nedeniyle Sarıyer'deki evini baştan aşağıya dezenfekte ettirmek için kesenin ağzını açtı. Yaklaşık 25 bin TL ödediği öğrenilen Bülent Ersoy, evine kapandığı için restoranları da ayağına getirtti. Sürekli gittiği kebapçıyı evine çağıran Ersoy'un, mart ayı sonundaki Denizli konserinin gerçekleşmesi halinde uçak yerine kiralayacağı VIP araçla gidecek.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada! Makyajsız da güzel görünmenin sırrı burada!
Güzellik
Can Yaman karantina düzeni kurdu! Takipçilerine çağrı yaptı! Can Yaman karantina düzeni kurdu! Takipçilerine çağrı yaptı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dua Lipa cesur küvet pozlarıyla yürek hoplattı!
Dua Lipa cesur küvet pozlarıyla yürek hoplattı!
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Takipçileri Sibel Can'ı topa tuttu: Bu sen değilsin!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Estetikle bambaşka biri oldu! Zara'yı görenler bu o olamaz diyor!
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
Önceki Haberler
Koronavirüse aldırış etmedi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi!
Koronavirüse aldırış etmedi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi!
İşte zeytinyağı ile yapılan birbirinden etkili 2 saç maskesi!
İşte zeytinyağı ile yapılan birbirinden etkili 2 saç maskesi!
Enfes lezzet topları: Kabaklı falafel tarifi
Enfes lezzet topları: Kabaklı falafel tarifi
Parmak yediren lezzet: Fındık kurabiye tarifi
Parmak yediren lezzet: Fındık kurabiye tarifi
En yakınındaki anlattı! İşte virüse yakalanan sunucunun sağlık durumu
En yakınındaki anlattı! İşte virüse yakalanan sunucunun sağlık durumu
''Sete çıkmama kararı aldım''deyip Çukur'dan neden ayrıldığını anlattı
''Sete çıkmama kararı aldım''deyip Çukur'dan neden ayrıldığını anlattı
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı!
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı!
Vasiyeti yerine getirildi! Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü!
Vasiyeti yerine getirildi! Müslüm Gürses'in mezarı üzerine gömüldü!
Yorumlar