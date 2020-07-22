Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün kadına şiddet olayları için söyledikleri tepki çekti!

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün skandal bir açıklama yaptığı görüntü ise gündeme oturdu. Övüç'ün sözleri kısa sürede sosyal medya gündemine otururken kullanıcılar tepki yağdırdı.

"Tutun dilinizi"

Övüçi tepki çeken açıklamasında, "Ne olacak bu kadınlar? 'Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular.' Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar. E erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Herkes çizgisini bilmeli." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın da eleştirilerin odağı oldu

Öte yandan şarkıcı Demetin Akalın da attığı tweetler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden nasibini aldı. Akalın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?" demişti.