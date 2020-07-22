search menu
search
close

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün kadına şiddet olayları için söyledikleri tepki çekti!

Tüm ülke Pınar Gültekin cinayetine ağlarken Murat Övüç'ün kadına şiddet hakkında skandal sözler sarfettiği videosu gündem oldu. Övüç'ün sözleri tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün kadına şiddet olayları için söyledikleri tepki çekti!
-A A+

Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün skandal bir açıklama yaptığı görüntü ise gündeme oturdu. Övüç'ün sözleri kısa sürede sosyal medya gündemine otururken kullanıcılar tepki yağdırdı.

"Tutun dilinizi"

Övüçi tepki çeken açıklamasında, "Ne olacak bu kadınlar? 'Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular.' Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar. E erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Herkes çizgisini bilmeli." ifadelerini kullandı.

Demet Akalın da eleştirilerin odağı oldu

Öte yandan şarkıcı Demetin Akalın da attığı tweetler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden nasibini aldı. Akalın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Yemek
Asosyel müzisyenden ilk single! Asosyel müzisyenden ilk single!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Selülit sorununu kökten çözen yöntem!
Selülit sorununu kökten çözen yöntem!
Ece Üner'in Pınar Gültekin isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Ece Üner'in Pınar Gültekin isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Dünyaca ünlü modelin mor bikinisiyle verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Dünyaca ünlü modelin mor bikinisiyle verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Kahvaltıda tatlı arayanlar için şeftali reçeli tarifi!
Kahvaltıda tatlı arayanlar için şeftali reçeli tarifi!
Bacaklarınızı incecik yapacak kür tarifi!
Bacaklarınızı incecik yapacak kür tarifi!
Kendine hayran bıraktırır: Bisküvili sarma muhallebi
Kendine hayran bıraktırır: Bisküvili sarma muhallebi
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Haluk Levent, Pınar'la ilgili tepki çeken paylaşımı silip özür diledi!
Haluk Levent, Pınar'la ilgili tepki çeken paylaşımı silip özür diledi!
Yorumlar