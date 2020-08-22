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Tahinli kurabiye nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!

Yoğun tadıyla pek çoğumuzun favorisi olan tahinli kurabiyenin bu tarifini kaçırmayın! İşte muazzam lezzetiyle tahinli kurabiye tarifi...

Tahinli kurabiye nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!
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Tahin, Türk mutfağına özgü tatlılarda sıkça karşılaştığımız bir ürün. Tatlılara enfes bir aroma veren tahin ve cevizle hazırlanan tahinli kurabiye tarifini elmaelma.com okuyucuları için araştırdık. Çayın, kahvenin yanında keyifle tüketebileceğiniz tahinli kurabiyeyi denemenizi öneriyoruz. İşte tadıyla mest eden tahinli kurabiye tarifi...

Malzemeler:

125 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 adet yumurtanın sarısı
Aldığı kadar un

İç harcı malzemeleri:

1 su bardağı tahin
1 su bardağı ceviz
1,5 su bardağı şeker

Nasıl yapılır?

Un hariç tereyağı ve diğer malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru ve iç harcı üç parçaya bölün. Daha sonra önce bir parçayı alıp rulo yapın. Sonra elinizle biraz bastırarak enine bir şekilde merdaneyle açın. Hamurun içine hazırladığınız iç harcı ilave edin ve yine uzunlamasına rulo yapıp küçük verev şeklinde kesin.

Diğer parçalara da aynı işlemi uygulayarak hamur bitinceye kadar aynı işleme devam edin. Tahinli kurabiye hamurunu çiğ olarak da buzlukta saklayabilirsiniz.  Kurabiyeyi 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirin. 

Püf noktası: Tahinli kurabiyenizi pişirdikten sonra cam kavanozlar içinde saklarsanız raf ömrünü de uzatmış olursunuz. Afiyet olsun. 

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