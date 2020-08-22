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Kıymalı yaprak sarma nasıl yapılır lezzeti şahane!

Türk mutfağının dillere destan lezzeti sarmayı kıymalı versiyonuyla hazırladık. Dumanı üstünde, enfes kıymalı sarma tarifi içeriğimizde!

Kıymalı yaprak sarma nasıl yapılır lezzeti şahane!
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Zeytinyağlı ve kıymalı olarak yapılan sarma, çoğu insanın hayır diyemediği bir yemek. Bu tarifle nefis kıymalı iç harçla birleşen asma yapraklarının muazzam tadına doyamayacaksınız. Kısa sürede harikalar yaratacağınız tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz. Peki, kıymalı yaprak sarma nasıl yapılır? İşte kıymalı yaprak sarması tarifi...

Kıymalı yaprak sarma malzemeleri:

Salamura asma yaprağı
500 gram orta yağlı kıyma
2 adet soğan
1 bardak pirinç
1,5 çorba kaşığı salça
Bir tutam maydanoz
Bir tutam dereotu
Yarım bardak su
Tuz, karabiber, pul biber

Pişirmek için:

4-5 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı salça
Su

Hazırlanışı:

Yaprakların üzerine kaynar su dökün. Yapraklarınız tuzlu ise bir müddet bekletin. İç harcı için soğanları ince ince kıyın. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri, ince ince kıydığınız dereotu ile maydanozları ve diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Azar azar iç ekleyerek yaprakları sarmaya başlayın. Güzelce tencereye dizin. Sarma işlemi bitince üzerine sıvı yağını dökün. Salçayı sulandırarak üzerine gezdirdikten sonra dolmaların hizasına kadar su ekleyin. Üzerine bir tabak kapattıktan sonra kapağını da kapatıp orta ateşte pişmeye bırakın ve daha sonra servis edin. Afiyet olsun. 

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