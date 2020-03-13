Trileçe nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Dünyada ve ülkemizde son dönemde meşhur olan yediden yetmişe herkesin bayılarak tükettiği trileçe, zor gibi gözükse de pratik olarak hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Bu tarife misafirleriniz bayılacak. İşte leziz mi leziz trileçe tatlısı için gereken malzemeler ve yapılışı!

Malzemeler:

1 bardak şeker

1 bardak un

4 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Karamel sos için;

1 bardak şeker

2 bardak sıcak su

1 paket vanilya

Kreması için;

1 paket krema

4 çorba kaşığı şeker

5 bardak süt

Yapılışı:

İlk olarak yumurtanın beyazını sarısından ayırın. Ayrı kaplarda yarım bardak ölçüsünde beyazını ve sarısını çırpın. Derin bir kaba karışımı dökün. Üzerine elenmiş unu kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip üzerindeki köpükler sönmeyecek şekilde karıştırın. Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında 50 dakika pişirin.

Kreması için, paket krema, süt ve şekeri tencereye alarak ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra hazırladığınız kremayı soğumuş olan kekin üzerine dökebilirsiniz.

Sosu için ise şekeri bir tavada iyice eriyinceye kadar pişirin. Kahverengi renk aldığında su döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra vanilyayı da ekleyip tatlınızı servis için hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun...