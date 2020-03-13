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Pırasa kavurması nasıl yapılır bu lezzete doyum olmaz!

Sağlıklı ve enfes bir yemek olan pırasa kavurması sofralarınızı renklendirecek. İşte tadına doyum olmayan pırasa kavurması tarifi...

Pırasa kavurması nasıl yapılır bu lezzete doyum olmaz!
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Sağlığa en yararlı sebzelerden biri olan pırasanın kavrulmuş haliyle edindiği lezzet sizi şaşırtacak. Üzerine gezdirilen sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı biberli sosla efsaneleşen bu yemeği çabucak hazırlayacaksınız. 5 dakikada yapacağınız bu lezzet sizi asla pişman etmeyecek. İşte leziz mi leziz pırasa kavurması tarifi!

Malzemeler:

3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet soğan(küp küp doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
600 gram pırasa (ayıklanmış, temizlenmiş)(doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1,5 - 2 su bardağı su

Üzeri için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı:

Soğan, sıvı yağ ve salçayı tavaya alın. Birkaç dakika kavurun. Ardından doğranmış pırasaları ilave edin. Güzelce karıştırın. Tuz ve karabiberini de ilave ederek kavurmaya devam edin. Suyunu da ilave ederek pişmeye bırakın. Pırasalar suyunu çekip yumuşayınca ocaktan alın.

Yemeğiniz servise hazır! Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı kırmızı biberli sos gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

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