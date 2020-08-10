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Peynirli tava böreği tarifi leziz mi leziz!

Peynirli tava böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Börek yapmaya vaktim yapmaya yok diyenler için harika bir öneri olacak. İşte hazırlanışı!

Peynirli tava böreği tarifi leziz mi leziz!
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Bugün kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz enfes bir tarifle karşınızdayız. Börek yapmaya vaktim yok diyenler için harika bir öneri olacak bu tarife sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Tavada hazırlayacağınız bu enfes tarif kısa süre içerisinde kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki peynirli tava böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda peynirli tava böreği tarifi. 

MALZEMELER: 

2 adet hazır yufka, 1 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağ, 1,5 yemek kaşığı yoğurt

İÇ HARCI İÇİN: 

Maydanoz, tulum peyniri, lor peyniri, beyaz peynir

HAZIRLANIŞI;

Tavanın dibini hafifçe yağlayın ve yufkanın birini kenarlarından taşacak şekilde tavaya yayın. Yumurta, zeytinyağ ve yoğurdu karıştırıp yufkanın içine sürün. Diğer yufkayı elle parçalayıp tavaya koyun ve sos sürerek paynirlerle maydanozu üzerine yayın. Kalan yufkaları da sosa bulayıp tavaya ekleyin. En üst katı kapatıp iki tarafını da pişirin. Afiyet bal olsun ;)

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