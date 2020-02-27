Demet Şener eşi Cenk Küpeli'yle olan romantik pozuna beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Demet Şener, eşi ve ailesiyle olan mutlu pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel mankenin eşiyle birlikte çekildiği romantik fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

"Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı..."

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında iş adamı Cenk Küpeli ile hayatlarını birleştiren Demet Şener takipçileri tarafından oldukça beğenilen aşk dolu bir poz paylaştı.

Şener, 14 Şubat’ta çekilmiş bir asansör selfiesine “Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı… armağan gibiydiler…” notunu düştü.