Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan bikinili paylaşım!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Ebru Şahin oyunculuğunun yanında sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Aylar önce gittiği tatilden bikinili pozunu paylaşan Ebru Şahin'i hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki oyuncu, son gönderisiyle sosyal medyayı salladı. Phuket tatilinden tbt paylaşımı yapan Şahin, bu pozunu "Belki çok özledim. İyi pazarlar" notuyla paylaştı. Güzel oyuncu bu pozuyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ebru Şahin kimdir?

Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşamıştır.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı.