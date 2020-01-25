Elazığ'ı sarsan deprem sonrası ünlü isimlerden ard arda paylaşımlar!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Vatandaşların çok büyük korku ve panik yaşadığı deprem sonrası Elazığ'da AFAD, AKUT gibi kurumlar seferber oldu. Ünlü isimler yaşanan deprem sonrası paylaşımlarıyla tek yürek oldu.

Ünlülerden deprem paylaşımı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından depremle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Demet Akalın

"Geçmiş olsun Elazığ"

Mustafa Sandal

"Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarımı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum."

Gökhan Özoğuz

"Kalbimiz seninle Elazığ"

Alişan

Elazığ, Malatya... Allah yardımcınız olsun dualar sizinle...



Seda Üren

"Elazığ büyük geçmiş olsun. Rabbim sana emanetiz... Sen koru her türlüsünden, yeryüzünden gökyüzünden gelecek felaketten afetten."

Nilgün Belgün

"Çok üzgünüm çok geçmiş olsun Elazığ, Malatya. Dualarımız sizinle..

Acun Ilıcalı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle...



Seren Serengil

"Çok üzgünüm, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun Allah ailelerine sabır versin tüm elazığ halkına büyük geçmiş olsun"

Fatma Turgut

"Kalbim sizinle Elazığ"

Atilla Taş

"Elazığ yanındayım! Çok geçmiş olsun canoğlu canlar"