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Hamile olduğu iddia edilen Hanife Gürdal paylaşımıyla kafaları karıştırdı!

Sosyal medyada arkadaşıyla arasında geçen dialog sonrası hamile olduğu konuşulan Hanife Gürdal, Instagram hesabında "Hamileysem de haberim yok" dedi.

Hamile olduğu iddia edilen Hanife Gürdal paylaşımıyla kafaları karıştırdı!
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Bir zamanların reyting rekorları kıran evlilik programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Aralık ayında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile hayatlarını birleştirdi. Gürdal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımları sonrası hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Hanife, konu hakkında ilk kez konuşarak Instagram hesabından kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

"Hamileysem de haberim yok!"

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan ve YouTube kanalı açarak video paylaşımlarına başlayan Hanife Gürdal, son yayınladığı videosunda takipçilerinden gelen hamilelik sorularına cevap verdi. "Hamile değilim" diyen Hanife, "Hamileysem de haberim yok. Haberim olsa da sizin haberinizin olmasını istemem. Ama varken de yok demezdim herhalde" dedi.

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