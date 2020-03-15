search menu
search
close

Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs karantinasına alındı!

14 gün kuralına uymayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia için koronavirüs testi yapıldı. Çift 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs karantinasına alındı!
-A A+

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde İtalya'dan Yunanistan aktarmalı olarak Türkiye'ye gelen sevgilisi Guido'nun 14 gün kuralına uymaması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine Şeyma Subaşı ile Guido Senia'ya Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu 'negatif' çıkan çiftin 14 gün evde karantinada bulunması istendi.

Şeyma'dan açıklama geldi

Subaşı, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor! Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!
Organik
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım! Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Diva'nın hamamda çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Diva'nın hamamda çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Türkiye'nin konuştuğu isim Serenay'ın annesinin mesleği şaşırttı!
Türkiye'nin konuştuğu isim Serenay'ın annesinin mesleği şaşırttı!
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Dakikada kazandığı parayla servetini katlıyor aylık kazancı olay oldu!
Dakikada kazandığı parayla servetini katlıyor aylık kazancı olay oldu!
Önceki Haberler
Saçlarınıza zencefil sürün sonucuna inanmayacaksınız!
Saçlarınıza zencefil sürün sonucuna inanmayacaksınız!
Tam bir şifa deposu: Kelle paça tarifi
Tam bir şifa deposu: Kelle paça tarifi
Bu tada doyum olmaz: Bisküvili tavuk göğsü
Bu tada doyum olmaz: Bisküvili tavuk göğsü
Dominik'te koronovirüs paniği! Acun şimdi ne yapacak?
Dominik'te koronovirüs paniği! Acun şimdi ne yapacak?
Çiçeği burnunda aşıklardan bomba evlilik açıklaması!
Çiçeği burnunda aşıklardan bomba evlilik açıklaması!
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay olan Hazar'dan bomba açıklama!
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay olan Hazar'dan bomba açıklama!
Günün bombası: Eşimin fotoğrafını mesaj atıp 'kocan yanımda' dedi!
Günün bombası: Eşimin fotoğrafını mesaj atıp 'kocan yanımda' dedi!
Yaşlanmayı durduruyor: Cadı fındığı yağı
Yaşlanmayı durduruyor: Cadı fındığı yağı
Yorumlar