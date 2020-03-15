Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs karantinasına alındı!

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde İtalya'dan Yunanistan aktarmalı olarak Türkiye'ye gelen sevgilisi Guido'nun 14 gün kuralına uymaması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine Şeyma Subaşı ile Guido Senia'ya Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu 'negatif' çıkan çiftin 14 gün evde karantinada bulunması istendi.

Şeyma'dan açıklama geldi

Subaşı, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"