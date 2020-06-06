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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çocuk göndermesi baba olmak isterim!

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, çocuklarla iyi anlaştığını söyleyerek baba olmak istediğini ifade etti. Bu sözler Hadise'ye gönderme olarak algılandı.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çocuk göndermesi baba olmak isterim!
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Geçtiğimiz aylarda Hadise ile olan birlikteliğinin magazin gündemine bomba gibi düşen Kaan Yıldırım, katıldığı programda çarpıcı açıklamalara imza attı. İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olan Yıldırım, çocuklarla arasının iyi olduğunu, baba olmak istediğini dile getirdi. 

"Ucuz olduğum için beni seçmişler"

Kaan Yıldırım, oyunculuğa başladığı ilk dizi olan 'Ulan İstanbul' dizisindeki serüvenini şöyle anlattı: “O dizide, öyle bir role seçilince aşırı mutlu oldum. Kadro çok iyiydi. Meğer ucuz cast’a ihtiyaçları varmış ve bütçeleri kısıtlıymış. Ucuz olduğum için beni seçmişler. Sistemi sonra anladım. Dizi bize bambaşka şeyler getirdi. İyi ki yapmışım.”

"Doğru zamanda baba olmak isterim"

Ünlü oyuncu, programda çocuklarla arasının iyi olduğunu dile getirdi. Yıldırım, “Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir.” ifadelerini kullandı.

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