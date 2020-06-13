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Tavuk mücver nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Her öğün tüketilebilen sevilen lezzet mücveri bir de tavuklu deneyin. Tavuk mücver nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes tavuk mücver tarifi...

Tavuk mücver nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Her evde bulunan malzemelerle, ekonomik ama bir o kadar da lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Tavuk mücver, tam da bu tarife uygun bir tat. Sebzeli mücverlerin hafifliğine ve tavuk kızartmasının lezzetine sahip bu yemek yeni favoriniz olacak. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak bu benzersiz tarifin yapılışına gelin birlikte bakalım. İşte muhteşem tadıyla tavuk mücver tarifi!

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü,1 adet yumurta,1 su bardağı mısır unu,1,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı un, 1/2 paket kabartma tozu,1 çay kaşığı tuz,1/2 demetmaydanoz, 1/4 demet taze nane, 4 dal taze soğan,1 demet dereotu, 10 yaprak taze fesleğen,1 adet limon

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı: 

Tavuğu iri parçalara bölün ve yumurta ile blenderden geçirip kıyma kıvamına getirin. Mısır ununu derin bir kaba alın ve sıcak suyu azar azar yedirin. Yumuşayan karışıma tavuk harcını, unu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyip karıştırınYeşillikleri ince şekilde doğrayın ve harca ekleyip karıştırın. Derin bir tava ya da tencerede yağı orta derecede ısıtın. Harçtan kaşık yardımı ile parçalar alın ve yağda ters düz ederek 3 – 4 dakika renk alana kadar kızartın. Kızaran mücverleri fazla yağını bırakması için havlu peçete üzerine çıkartın. Sıcakken hafifçe tuzlayıp limon ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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