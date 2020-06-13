Deren Talu, başrolünde Şükrü Özyıldız'ın olduğu Akıncı dizisiyle anlaşmaya vardı!

Baran Yıldız ile yeni bir aşka yelken açan 23 yaşındaki Deren Talu, ilk dizi deneyimi için el sıkıştı. Akıncı dizisiyle anlaşan Deren Talu, Şükrü Özyıldız ile aynı kadroda yer alacak.

Deren'in ilk dizi tecrübesi olacak

Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye'de usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddialı dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; annesinden de bu konuda desteği arkasında alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynayacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.

"Son kale Hacıbey" filminde yer almıştı

Deren, daha önce Yurdaer Okur'la "Son Kale Hacıbey" adlı uluslararası ortaklı filmde rol almıştı. Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in de kadrosunda yer alacağı Akıncı dizisinin kadın başrol oyuncusu ise henüz açıklığa kavuşmadı.