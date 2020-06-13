Paşazade tatlısı nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!

Kemal Paşa tatlısının farklı bir versiyonu olan paşazade tatlısı şahane görüntüsü ve lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Üstelik yapılışı da oldukça pratik olan bu minik tatlılar, arasında yer alan kaymakla efsane bir lezzete dönüşüyor. Paşazade tatlısını Antep fıstığı yerine dilediğiniz kuru yemişleri kullanarak da hazırlamanız mümkün. Peki paşazade tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte paşazade tatlısı tarifi...

Malzemeler:

1,5 litre su

1,5 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

200 gram Kemal Paşa tatlısı(kuru haliyle yaklaşık 24-25 adet)

200 gram kaymak

1/2 su bardağı antep fıstığı(65-70 gram)

Yapılışı:

Su ve şekeri bir tencereye alın ve ara ara karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlarken içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Ardından Kemalpaşa tatlılarını içerisine atın ve karıştırın. Tatlılar şerbeti iyice çekip rengi koyulaşana dek şerbetle birlikte kaynatın. En az 20-25 dakika bu şekilde kaynaması gerekir. Şerbetini iyice çeken tatlıları şeklini bozmadan bir kevgir yardımıyla borcama alın. Soğuyana dek bu şekilde dinlendirin. Bu sırada oda sıcaklığında bekleyen kaymağı bir kaseye alın. 20-24 adet Antep fıstığını ayırıp kalanını ince ince doğrayın ve kaymakla karıştırın.

Soğuyan Kemalpaşa tatlılarını yatay olarak ortadan ikiye kesin. 1/2 tatlı kaşığı kadar kaymağı aralarına koyup üst kısmını kaymağın üzerine yerleştirin. Servis etmeden önce her birinin üzerine 1 çay kaşığı kadar daha kaymak koyun. Antep fıstıkları da bütün olarak kaymağın üzerine yerleştirin ve servis edin. Hemen servis etmeyecekseniz muhakkak buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun!