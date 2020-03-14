Kelle paça nasıl yapılır içinizi ısıtacak!

Kelle paça nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Lokantalarda yemeye alışık olduğunuz kelle paçayı evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik hiç sizi yormayacak şekilde! Gözünüzün asla korkmaması gereken bu tarif size parmaklarınızı yedirecek. Hastalıkların kol gezdiği son günlerde tam bir şifa deposu olacak bu enfes çorbayı mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 adetkelle(dana, koyun veya dana)

4 adetayak(dana, koyun veya dana)

1 adetişkembe

3 yemek kaşığızeytinyağı

2 yemek kaşığıun

1 yemek kaşığıtereyağı

1 tatlı kaşığıtoz kırmızı biber

1 çay kaşığıtuz (azaltıp arttırılabilir)

Servis İçin:

3 dişsarımsak

4 yemek kaşığısirke

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

Hazırlanışı:

Kelleyi iyice temizlemek için bir gece boyunca aralıklarla suyunu değiştirerek suda bekletin. Ardından süzün ve bir düdüklü tencereye alıp, üstünü geçecek kadar su doldurun. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakın.Bu sürenin sonunda kelleyi tencereden alın ve etlerini didikleyip, didiklediğinizi etleri bir kenara alın. Kelleyi haşladığınız suyu da süzerek ayrı bir kaba alın.İşkembeyi güzelce yıkayıp, temizleyin. Ardından ayakları da güzelce temizleyin ve gerekirse tütsüleyin. İşkembeyi ve paçaları düdüklü tencereye alın, üstlerini geçecek kadar su ilavesi ile, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakın.Bu sürenin sonunda işkembeyi küçük küçük doğrayıp bir kaba alın. Ayakları da güzelce didikleyip, didiklediğiniz etleri bir kenara alın.İşkembe ve ayakları pişirdiğiniz suyu da süzerek bir kenara ayırın.

Derince bir başka tencereye yağı ve unu alın ve unun kokusu çıkana dek unu kavurun. Sonra süzmüş olduğunuz kellenin suyunu ve işkembenin suyunu ekleyin.

Un tamamen eriyene dek karıştırın. Ardından didiklediğiniz kelleleri, küçük küçük doğradığınız işkembeyi ve didiklediğiniz ayak etlerini ekleyin.Çorbanız kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ilave edin ve ayrı bir tavada kırmızı biberi tereyağında kızdırıp çorbaya ilave edin. Güzelce karıştırın ve servis kasesine alın.Servis ederken üstüne rendelenip ezilmiş sarımsakları ve sirkeyi gezdirin. Toz kırmızı biberle de süsleyerek, sıcak sıcak servis edin.