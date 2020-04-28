Yasemin Özilhan'dan sırt fotoğrafı hakkında açıklama halimden memnunum!

Pandemi nedeniyle vaktini ailesiyle beraber evde geçiren oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün sosyal medya hesabından bakım yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fit vücuduyla takipçilerinin dikkatini çeken Özilhan'a birbirinden ilginç yorumlar geldi. Özilhan, o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu.

"Halimden memnunum, tuhaf eleştirilere katılmıyorum"

Yasemin Özilhan'ın binlerce beğeni alan paylaşımına takipçilerinden "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" şeklinde yorumlar geldi. Yasemin Özilhan ise fotoğrafına gelen yorumlar hakkında şunları söyledi: "Öncelikle aşırı zayıf değilim. 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına? Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum. Halimden memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum."

Kaynak: Snob Magazin