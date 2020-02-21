Aleyna Tilki'den Filozof Atakan açıklaması ruh eşim gibisin!

5 ayda okuduğu 250 kitap ve yorumlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Küçük filozof olarak adlandırılan Atakan'ın haberleri tüm Türkiye gündemini sarmış durumda. Birçok kişinin taktir ettiği Atakan'a bir yorumda ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi. Tilki, ''ruh eşim gibisin'' diyerek küçük filozof'a çağrıda bulundu.

Aleyna Tilki Filozof Atakan'ı kendine benzetti

Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan videolarından birini alıntılayan Aleyna Tilki de "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin." yorumunu yaptı. Ayrıca Tilki Instagram paylaşımında da "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Atakan Kayalar 10 yaşında Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Psikiyatrist olmak istediğini ve cumhurbaşkanlığı hedefi olan Atakan gazetecilere yaptığı açıklamada da özel eğitim almak istediğini ifade etti.