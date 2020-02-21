Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir Diyarbakır'da defnedildi

Sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, 2 hafta önce Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla kızın babası ve erkek kardeşi tarafından ormanlık alanda dövülerek hastanelik oldu. Geçtiğimiz günlerde beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, dün yaşamını yitirdi. Memleketi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlanan Şehmuz Özdemir'in annesi feryadıyla yürekleri dağladı.

Annesi sinir krizi geçirdi

Ares'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a getirildi. Özdemir'in cansız bedeni, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeniköy Asri Mezarlığından defnedildi. Defin işlemleri sırasında annesi Sultan Kızılay ve sevenleri sinir krizleri geçirdi.

''Acımıza acı katmasınlar''

Özdemir'in babası Yaşar Özdemir, yalan dolan, aşağılayıcı, küçümseyici iftiralarla yorumlar yapıldığını söyledi. Yaşar Özdemir, "Çarpık bir bilgi kirliliği var, hepsini inkar ediyoruz. Bugüne kadar bizimle olan Antalya Emniyet Müdürü ve teşkilatların sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan şu gençler, Türkiye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Acımızı içimize gömdük. Bundan sonra bundan sonra yalan, yanlış yorumlar yapılmasın. Bizim acımız bize yetiyor, acımıza acı katmasınlar. Hukuki süreç devam ediyor. Adalete güveniyoruz" dedi.