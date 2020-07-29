Burçlara göre ayrılık sebepleri neler akrep burçları güven arıyor!

Eğer burçlara önem veriyorsanız hoşlandığınız insanın ya da sevgilinizin burcunu muhakkak merak etmişsinizdir. Burçlar, kişinin karakterine dair ipuçları verdiği için bir ilişkide de kişinin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağının tüyolarını gösterir. Partneriniz sizden ayrılmak istiyorsa onun burcuna bakarak nedenini öğrenebilirsiniz. İşte burçlara göre ayrılık sebepleri!

Koç

İlişkide aklı karışık olan taraf koç burcudur. Koç burçları ilişkide ne istediğini pek bilmez, bugün iyi yarın soğuk olabilir. Koçlar karşıdaki kişiye sahip olduğunu, avuçlarının içinde olduğunuzu hissetmek istemez. Ona istediği her şeyi verirseniz çabucak sıkılacaktır. Bunun yanı sıra aşırı kıskançlık ve sahiplenilme hissi de ayrılık için bahanesi olabilir.

Boğa

Boğa burçlar, ilişki sırasında partnerlerine karşı çok ilgili ve özenlidir. Bunun karşılığında sizden de aynı şeyi bekler; ilgi, ilgi, ilgi! Hayatı yaşamayı çok seven Boğa burçlarını kısıtlamaya çalışırsanız sizden yıldırım hızıyla uzaklaşacaktır. Cinselliğe de çok düşkün olan Boğalar için seksüel isteksizlik de ayrılma sebebidir.

İkizler

İkizler burcu hakkında sürekli söylenen "Çift karakterlidir, değişkendir" klişesini artık unutmak lazım. İkizler burcu ile ilişki yaşamak şahanedir. Kendinizi bulutların üzerinde hissedersiniz. Sizi göklere çıkarır ama bir anda da yere bırakabilir. Özel alanına müdahale edilmesi, sürekli geçmişin hesabının sorulması, kıskançlık krizleri İkizler burcunun ayrılması için yeter de artar bile.

Yengeç

"Sorun sende değil bende" klişesini en çok kullanan burç kesinlikle Yengeç'tir. Yengeçler ilişkilerini ayrılmak istiyorum ama hayatımdan da tam gitmeni istemiyorum" şeklinde yaşarlar. Hiçbir zaman tam anlamıyla ilişki yaşamak istemez aynı zamanda tam anlamıyla da ayrılmak istemez. Yengeç burcu birine aşıksanız kaçan kovalanır taktiği işe yaracaktır. Çok üzerine gitmeyin, bırakın o sizi kovalasın!

Aslan

Bunu söylemek istemezdik ama Aslan burçları egoları ve kibirleri ile bilinirler. Onu eleştirmeniz, hatalarını yüzüne vurmanız, takdir etmemeniz ve gururunu zedelemeniz çekip gitmesine neden olur.

Başak

Ne kadar 'mantık' burcu gibi görünse de Başak burçları çok duygusaldır. Cahilliğe ve özensizliğe asla gelemezler. Onu etkilemek için temiz, entellektüel ve dürüst olmanız gerekir. Sizinle istediği her konuyu konuşamaz, ilişkiye önem verdiğinizi hissetmez ise anında gider. Giderken de hafızasını siler. Umursamaz olur ve bir daha da geri dönmez.

Terazi

Terazi burçlarının ilişkide ve hayatta en önem verdiği konu nezaket ve mantıktır. Ona bir şeyi kabul ettirmek için gerçekten mantıklı bir şekilde açıklamanız gerekir. Bakımlı, saygın ve kibar insanlardan hoşlanır. Çok kavga ediyor, kavga sırasında nezaketinizi kaybediyorsanız bir anda ilişkiyi sonlandırabilir. Çizgileri çok nettir. Tekrar ikna etmek ise neredeyse imkansızdır.

Akrep

Akrep burçlarına her şeyi yapın ama sakın küçümsemeyin! Kendini güvenli hissetmediği ilişkide asla mutlu olamaz. Gözü karadır, arkasını düşünmeden sizi çat diye bırakabilir.

Yay

Özgürlüğüne en düşkün burçlardan biri Yay burcudur. Özgürlüğüne gölge düşürecek tavırlar sergilemeniz, ilişki içinde baskıcı ve ısrarcı olmanız, ona özel olan bırakmamanız arkasına bakmadan kaçmasına neden olacaktır. Öte yandan Yay burçları kolay kolay aşık olmazlar. Hayatının değişmeyeceği, fazladan sorumluluk hissetmeyeceği bir ilişkide kendilerini güvende hissederler ve ancak o zaman kendilerini akışa bırakırlar.

Oğlak

Oğlak burçları en zor ayrılan burçlar arasında yer alır. Maddi güvenliğini zora sokmanız, olumsuz ruh haliniz ve konuşmalarınız, işinde desteklememeniz ayrılmak için sebepleridir.

Kova

Kova burçları mantıkları ile hareket eder. Eğer yaşadığı ilişki onu boğuyor, sorumluklar yüklüyor, hayatını yaşamasına engel oluyor ve ona bir şey katmıyorsa hemen gider. Acımadan gider!

Balık

Balık burçları, kendi iç dünyalarında genelde mutsuzdur. Bu yüzden de ilişkiye başlar başlamaz ayrılmak isteyebilir. Neden ayrıldığını o da bilmez. Öte yandan duygusal dünyasını biraz da olsa sarsacak bir şey yaşarsa da hemen ayrılmak ister.