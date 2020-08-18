Şeftalili irmik tatlısı nasıl yapılır muhteşem bir tat!

Şeftalili irmik tatlısı, tatlı krizlerini bastırmanın en kolay ve hafif yolunu sunuyor bizlere. Sofralarınızın vazgeçilmez tatlıları arasında yerini alacak şeftalili irmik tatlısını mutlaka denemelisiniz. Misafirleriniz ve sevdiklerinizle tüketeceğiniz bu nefis lezzetin tarifini daha fazla bekletmeden paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

1 litre süt

3/4 su bardağı şeker(150 g)

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı tereyağı

Şeftalili kat için:

3 adet şeftali(orta-büyük boy)

2 su bardağı su(400 ml)

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Hazırlanışı:

Süt, irmik ve şekeri geniş bir tencereye alın. Orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın. Ara ara karıştırarak 7-8 dakika kadar pişirin. Yoğunlaşıp boza kıvamını aldıktan sonra ocaktan alın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Su ile güzelce ıslatmış olduğunuz 25x50 boyutlarında bir borcama irmikli harcı boşaltın. Üzerini bir spatula ile düzeltin ve soğumaya bırakın. 2 adet şeftalinin kabuğunu soyun ve dilimleyerek mutfak robotundan çekip püre haline getirin. Pudra şekeri ve suyu ekleyerek yayvan bir tencerede orta ateşte karıştırarak pişirin. 15 dakika sonra yoğunlaşan şeftali sosu irmik tatlısının üzerine döküp güzelce yayın. Kalan 1 adet şeftalinin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayarak şeftali sosun üzerine eşit bir şekilde serpiştirin. Buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!