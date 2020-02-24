Çıtır kabak dilimleri nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

İtiraf edelim ki kızartmalar pek çoğumuzun vazgeçemediği yemeklerden. Çıtır kabak kızartması da enfes tadıyla favori yemekleriniz arasında yerini alacak. Yanına hazırlayacağınız barbekü veya buffalo sosla keyifle tüketebileceğiniz, abur cuburun yerine geçebilecek nefis bir tat. İşte çıtır kabak dilimleri tarifi...

Malzemeler:

1 kilogram kabak

1 su bardağı un

1,5 paket çıtır pane harcı

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı kızartma yağı

1 paket kabartma tozu

Tarifin püf noktası:

Kabakların buzdolabında dinlenmesi, unlu koruyucu kabuğun daha çıtır olmasına yardımcı olur. Harcına kabartma tozu ilave etmek ise pane harcıyla çıtırdayan kabuğun daha dayanıklı bir çıtır tabaka olmasına yardımcı olur.

Yapılışı:

Kabakların kabuklarını soyun ve halka halka dilimleyin. Buzdolabı poşetine unu, tuzu, kabartma tozu, tuz ve karabiberi koyun. Dilimlenen kabakları buzdolabı poşetine yerleştirin ve ağzını kapatıp sallayarak kabakları unlayın. Unlanan kabakların fazla ununu temizleyin ve buzdolabında 1 saat dinlendirin. Kızartma yağını ısıtın. Yumurtaları çırpın. Dinlenen unlanmış kabakları önce yumurtaya sonra çıtır pane harcına bulayarak kızgın yağda kızartın. Fazla yağını süzdürerek servis edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!