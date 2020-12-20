Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığını söylediği eski eşi Metin Yüncü gözaltına alındı!

Şarkıcı Songül Karlı, 2012'de evlenip 5 yıl sonra boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını öne sürmüş, magazin gündemine yer almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de içinde olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

"Hukuka inanıyorum"

Songül Karlı, eski eşinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. "Hukuka inanıyorum" diyen Karlı, "Benim hayatımı kabusa çevirdiler. 4 yıldır uğraşıyorum bizim 1 liramıza kadar götüren insanlar var. Ailece bu durumu bilip kimse bizi aramadı. Arsamın paramın bana döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben bu paraları kazanmak için köy köy gezdim"

Karlı, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ben kendi paramı istiyorum. Benim paramı bana geri verin. Ben köy köy gezdim bu paraları kazanmak için. Bu cinayetten farksız bir şey. Benim paramı bana getireceksiniz"