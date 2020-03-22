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Şarkıcı Hatice koronavirüsü hiçe sayarak sevgilisiyle samimi pozunu paylaştı!

Şarkıcı Hatice koronavirüs önlemlerine aldırış etmedi. Sevgilisiyle samimi pozunu paylaşarak "Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Hatice koronavirüsü hiçe sayarak sevgilisiyle samimi pozunu paylaştı!
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Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülmesinin ardından herkesi alarm durumuna geçirdi. Salgından korunmak için alınması gereken önlemlere dikkat çekilirken Şarkıcı Hatice ise koronavirüse meydan okuyan bir fotoğraf paylaştı. 

"Koronanın panzehiri bence aşk!"

Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmesi herkesi endişeye düşürdü. Ünlü isimler koronavirüsten korunmak için 'evde kal' çağrıları yaparken şarkıcı Hatice'den bunun tersi bir paylaşım geldi. Hatice bir süredir aşk yaşadığı oyucu Ali Kemal Sarı'ya sarılarak çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak altına 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü. Hatice'nin paylaşımına cevap veren erkek arkadaşı ise "Hem de hiç tereddüt etmem" dedi.

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 275 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 670 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 9 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

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