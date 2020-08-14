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Simit kebabı nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!

Simit kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Antep'in meşhur tadı simit kebabı sofralarınıza konuk oluyor. İşte enfes simit kebabı tarifi...

Simit kebabı nasıl yapılır tadıyla mest ediyor!
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Gaziantep'in zengin tariflerinden biri olan simit kebabı şahane tadıyla mest ediyor. Her ne kadar Antep yöresinden lezzetleri yerinde tatmak en güzeli olsa da bu lezzeti evinizde de deneyebilirsiniz. Orjinali harlanmış kömür ateşinde pişen bu kebabı biz fırında pişirdik. Fırında pişirirken etinizin kurumaması için dikkat etmeniz ufak püf noktaları var. Bunlardan biri alt üst ızgarada pişirmek. Simit kebabı tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz...

Malzemeler:

1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı ılık su
700 gram dana kıyma(tek çekim kebaplık zırh kıyması)
2 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
1,5 tatlı kaşığı nane
2 diş sarımsak

Yapılışı:

Geniş bir yoğurma kasesinde bulguru ılık suyla karıştırın ve bulgurlar hafif şişene kadar bekleyin. Bulgurlar şiştikten sonra spatula yardımıyla havalandırdıktan sonra kıyma, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip kıymaı çok ezmeden yoğurmaya başlayın.

Hazırladığınız bulgurlu kıyma harcını ıslattığınız şişlere ince ve eşit olacak şekilde köfteler halinde hazırlayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. 200 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Soğanlı sumak ve taze ekmekle servis edin, afiyet olsun!

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