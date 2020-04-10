Ev yapımı pizza nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Pizza yapmak, annelerimizin çoğunun evde yapmayı denediği, kimi zaman bunda başarılı olup kimi zamanda hüsrana uğradığı bir yemek. Biz elmaelma.com olarak yaparken asla başarısız olmayacağınız mükemmel bir ev yapımı tarifi hazırladık. Üstelik bu tarif hem ekonomik hem de evde yapıldığı için hijyenik olacak! Sizi daha fazla bekletmeden ev yapımı pizza tarifimizi aşağıya bırakıyoruz. İşte ev yapımı pizza tarifi!

Malzemeler:

Pizza hamuru için:

4 su bardağı un

20 gramyaş maya

1 çay bardağı süt

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

Pizza sosu için:

2 adet domates(rendelenmiş)

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak(ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Pizza üzeri malzemeler için:

150 gram dil peyniri(kenarlar için)

6 adet mantar(dilimlenmiş)

6 adet cherry domates(ikiye bölünmüş)

2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

9 dilim sucuk (incecik dilimlenmiş)

5 dal taze fesleğen

350 gram rendelenmiş mozzarella peyniri

Yapılışı:

Yaş mayayı 1 veya 2 yemek kaşığı ılık su ile açın. Un, maya, sıvı yağ, süt ve tuzu birbirine karışacak şekilde yoğurun. Yoğurduğunuz kaba yapışmaması için çok az zeytinyağı ile hamuru yağlayın ve üzerini streç film ile kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Sos için bir kasede rendelenmiş domates, salça, zeytinyağı, sarımsak, tuz, kekik ve karabiberi iyice karıştırın. Eğer çok katı bir pizza sosu elde ederseniz 3 yemek kaşığı su ile açabilirsiniz.

Hamur mayalandıktan sonra 1 parmak kalınlığında açın. Kenarlarına dil peynirlerini yerleştirin ve kenarlardan içeriye doğru hamuru kapatın. Pizza sosunu hamurun tam ortasına kepçe yardımıyla koyun ve kepçenin arkası ile daire çizerek yayın. Mozarella peynirini pizza sosunun bulunduğu her bölgeye yayın. Sucuk, mantar, cherry somates, siyah zeytin ve taze fesleğeni de pizzanın üzerine ekledikten sonra 190- 200 derece fırında kontrollü olarak 25-30 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak servis edin. Afiyet olsun!