Vücut tipine göre karakter analizi nasıl yapılır ince dudaklı erkekler hislerini belli etmiyor!

Sizi etkileyen bir erkeği daha yakından tanımak ve onun hakkında bilgi sahibi olmak istemeniz gayet doğal bir arzu. Vücut tipi ve görünümü bir erkeğin karakterine dair ipuçları taşıyor. Hoşlandığız insanın haberi dahi olmadan onu vücudundan tanıyabilirsiniz. İşte sevdiğiniz erkeği vücudundan tanımanızı sağlayacak ipuçları...

Dudakları inceyse



İnce dudaklara sahip erkekler hislerini asla belli etmezler. Bu özelliğe sahip erkekler oldukça duygusaldır, ayrıca çoğumuzda öpüşme isteği uyandırdıkları da bir gerçektir. Keyiflerine ve rahatlarına aşırı düşkün tipler oldukları da söylenebilir. Eğer hem yatakta hem de dışarıda bir parti canavarı istiyorsanız, ince dudaklı erkekler tam size göre.

Uzun boylular

Kısa erkeklere oranla uzun boylu erkekler daha fazla prostat kanserine yakalanma riski taşıyor. Şanslılar ki, kalp krizi riskinden de bir o kadar uzaklar. Bilim adamları, boy uzunluğunun sağlıklı beslenmeyle ilgisi olduğunu ortaya çıkardılar. Aynı zamanda uzun bacaklar düşük tansiyon ve kolesterol seviyesine işaret ediyor.

Yüzük parmağı diğerlerinden uzunsa

Yüzük parmağı diğer parmaklarından uzun olan erkeklerin hem spor hem de sayılarla arası gayet iyidir. Ancak aynı şeyi dans etme yeteneği konusunda söylememiz ne yazık ki çok zor. Kalp krizi geçirme riski olması da dikkat etmeniz gereken önemli bir unsur!

Yüz hatları belirginse

Güçlü bir çene ve belirgin elmacık kemikleri onun yüksek testosteron seviyesine sahip olduğunu gösterir. Bu tiplerin evlenmelerinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Onunla mutlu sona ulaşsanız bile aldatılma olasılığınız yüksek. Daha fazla kötü özellik saymadan siz en iyisi ondan uzaklaşmaya bakın.

Saçları dökülmüşse

Saçları dökülmüş erkeklerden hoşlanmıyor olabilirsiniz ancak biz size yine de bu tiplerin libidolarının genellikle yüksek olduğunu ve yatakta başarılı olduklarını belirtelim.

Burnu büyükse

İri burunlu bir erkek gayet karizmatik de olabilir, ancak genellikle kadınlara pek çekici gelmez. Peki, iri bir burnun büyük bir cinsel organın ipucu olduğunu söylesek?

Dar iç çamaşırları giyiyorsa

Vücut dili uzmanları, vücut hatlarını olduğu gibi ortaya koyan iç çamaşırlarını tercih eden erkeklerin aşırı öz güvenli tipler olduğunu söylüyor. Asker desenli modelleri tercih edenler risk almaktan hoşlanırken, beyaz giyenler kendilerine en çok güvenenler. Bu güvenleri cinsel hayatlarında da belirgin bir şekilde fark ediliyor.

Bacaklarını ayırarak oturuyorsa

Yapılan bir araştırma erkeklerin fiziksel hünerlerini ve erkekliklerini göstermek için biraz alana ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Bu, hem cinsel güçlerini hem de kendilerine olan güvenlerini göstermek için kullandıkları bir yöntemdir.

Kredi kartını ortaya atıyorsa

Biriyle yeni tanıştığınızı düşünün. İlk defa yemeğe çıkıyorsunuz, hesap geldiği anda kredi kartını masaya koyuyor. Sonrasında bir gece kulübüne geçiyorsunuz ve yine aynı şey yaşanıyor.

Bu, zaman zaman nezaket gösterisi gibi görülse de, sizinle konuşmadan bu şekilde davranan birinin yeterince olgunlaşmamış olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer ödemelerini nakit olarak yapmayı tercih ediyorsa, bundan özgürlüğüne düşkün biri olduğunu çıkarabilirsiniz.