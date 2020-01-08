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Libido açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Can Yaman'ın yeni hali olay!

Libido açıklamalarıyla tepki toplayan Can Yaman askerlik görevini yerine getirmek için saç ve sakalını kesti. Oyuncunun yeni hali sosyal medyada olay oldu!

Libido açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Can Yaman'ın yeni hali olay!
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İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklamalarıyla uzun süre tepkilerin odağı olan genç oyuncu Can Yaman, askerlik vazifesini yerine getirmek için saç ve sakal tıraşı oldu. Oyuncu, yeni haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Berberi tarafından paylaşıldı

Büyük bir değişim yaşayan Can Yaman'ın tıraş sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı Yaman'ın kuaförünün paylaştığı belirtilirken ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir'de yerine getireceği öğrenildi.

Libido tartışmalarına sebep oldu

Can Yaman, Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyerek daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.

İspanyol hayranına verdiği cevap tepki çekmişti

Rol aldığı dizilerin Avrupa'ya satılmasıyla İtalya, İspanya gibi ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, İspanya'da "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diye soru soran bir kadın hayranına "Arka odaya gel, göstereyim" demesiyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Ardından yine İspanya'da kendisiyle röportaj yapan muhabirle de flört etmeye çalışan Can Yaman'ı son olarak, eski rol arkadaşları Farah Zeynep Abdullah ve Sinem Kobal takipten çıkarttı.

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