Sedef hastalığı nedir diz ve dirseklerdeki döküntüler belirtisi!

Cilt hücrelerinin anormal bir hızla çoğalması nedeniyle oluşan sedef hastalığı yaygın cilt hastalıklarından biri. Genellikle diz ve dirseklerde pul pul olan ve sedef renginde döküntüler halinde kendini gösteren hastalık hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Peki sedef hastalığı nedir ve tedavisi nasıl olur? Sedef hastalığı hakkında merak edilenler haberimizin devamında...

Sedef hastalığı nedir?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden 10 kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt hastalığıdır. Bu bir otoimmün hastalıktır, yani bağışıklık sistemi aşırı aktif hale gelir ve vücuttaki sağlıklı hücrelere yanlışlıkla saldırır. Sedef hastalığına tam olarak neyin neden olduğu bilinmiyor, ancak bağışıklık sisteminin ve genetiğin hastalığın gelişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Sedef hastalığına hızlı üretilen cilt hücreleri sebep oluyor

Sağlıklı bir cilde sahip insanların çoğunun, vücutlarının yeni cilt hücreleri üretmesi ve eskilerini dökmesi yaklaşık bir ay sürer. Ancak sedef hastalığınız olduğunda, vücudunuzun cilt hücreleri hızlanmış bir döngüden geçer.

Sedef hastaları aşırı aktif bağışıklık sistemine sahip

Çünkü sedef hastalığı olan insanlar aşırı iltihaplanmaya neden olan aşırı aktif bir bağışıklık sistemine sahiptir. Bu iltihap vücudunuzu çok daha hızlı bir şekilde yeni cilt hücreleri üretmeye zorlar – yaklaşık 4-5 günlük bir döngü. Bu normalden yedi kat daha hızlıdır. Vücudunuz yeterince hızlı bir şekilde dökemediğinden, eski deri hücreleri hızla toplanır ve yüzeye doğru itilir. Bu cilt hücreleri cildinizde gördüğünüz yamalar ve plaklar haline gelir; bunlar gümüşi, kırmızı, kaşıntılı, lapa lapa, kabarık veya iltihaplı olabilir. Vücudunuzdaki derin inflamasyon, cildinizin yüzeyine kadar semptomlara katkıda bulunabilir.

Sedef hastalığı belirtileri

Sedef hastalığının belirtileri arasında en önemlisi diz ve dirsek bölgelerinde yer alan sedef rengi pullanma ve kabuklanmalar. Bu cilt lezyonları genital bölgede, tırnak ve saç derisinde de gözlenebilir. Ayrıca kollar, bacaklar, avuç içleri ve ayak tabanında kırmızı lekeler üzerinde gri-beyaz renkli deri döküntüleri ve kabuklanmalar, tırnaklarda çukurcuklar, kalınlaşma ve sarı renk oluşumu, tırnak çevresinde şişlik ve kızarıklıklar, ciltte kuruluk, yanma hissi, kaşıntı ve kanamalar ve eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık sedef hastalığının diğer belirtileri.

Sedef hastalığının tetikleyicileri

Sedef hastalığı tipik olarak, tanımlayabileceğiniz ve önleyebileceğiniz bir tetikleyici nedeniyle başlar veya kötüleşir.

Aşağıdaki faktörler sedef hastalığınının tetikleyicisi olabiliyor:

Strep boğaz veya cilt enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar

Kesik, sıyrık, böcek ısırığı veya şiddetli güneş yanığı gibi cilde zarar verme

Stres

Sigara içmek

Ağır alkol tüketimi

D vitamini eksikliği

Belirli ilaçlar – bipolar bozukluk için öngörülen lityum, beta blokerler, antimalaral ilaçlar ve iyodürler gibi yüksek tansiyon ilaçları dahil

Sedef hastalığı tedavisi

Sedef hastalığı için birçok topikal ve sistemik tedavi vardır, ancak birçoğunun cilt hastalığının görünümünü iyileştirmede etkili olmasına rağmen, hiçbirinin yüzde yüz iyileşleştirmeyeceği asla unutulmamalıdır. Hangi tedavinin uygulanacağı ise kişinin yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu, sosyo-ekonomik durumu, sedefin yaygınlığı, süresi-tipi, daha önce uygulanan tedaviler ve eşlik eden hastalıklar göz önüne alınarak planlanır.