Kabak karnıyarık nasıl yapılır enfes tat!

Yaz mevsiminin en güzel lezzetlerinden karnıyarık yemeğinin kabak versiyonunu sizlerle buluşturuyoruz. Patlıcanlı karnıyarığa göre çok daha hafif, orijinalini aratmayan tadıyla kabak karnıyarık tarifini denemenizi öneririz. Fırında pişiyor oluşuyla da bu tarif sofraların vazgeçilmezlerinden biri olacak. Gelin şimdi kabak karnıyarık tarifi nasıl yapılır bir göz atalım!

Malzemeler:

4 adet orta boy kabak

İçi için:

300 gram dana kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Kabakları pişirmek için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 kase domates sosu

100 gram kaşar peyniri

1 çay kaşığı tane karabiber

Yapılışı:

Kabakları ortadan ikiye bölün. İç kısmındaki beyaz yerlerini bir oyacak ya da kaşık yardımıyla dikkatli bir şekilde çıkarın. Kapaklı bir mümkünse seramik tavayı kızdırın. Kabakları hafif tuzlayın ve fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Kızgın tavanın içerisine koyun, kapağını kapatın ve kısık ateşte yumuşamaya bırakın. Arada bir kapağını açarak yönlerini değiştirin. Bu şekilde kendi buharında hafif yumuşamasını sağlayın.

Ayrı bir tavanın içerisine soğanı ve yağı aktarın. Güzelce kavurun ve içerisine kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin. Daha sonra salça ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Güzelce karıştırın. Domatesin hafif suyunu çektiğini gördüğünüzde içerisine tuz, karabiber, pul biber, rendelenmiş sarımsağı atın. Birkaç dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın.

Yumuşamış kabakları yağlanmış bir fırın tepsisinin içerisine aktarın. İç kısımlarını kıymalı harçla doldurun. Üzerine dökmemeye dikkat ederek kenarından 3/4 su bardağı kadar su ilave edin. 180 derecede kabaklar güzelce yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin. Fırından almadan birkaç dakika önce üzerine kaşar peyniri rendesini ilave edin ve erimesini sağlayın. Çıkarıp üzerine zeytinyağı, domates sosu ve taze çekilmiş karabiber ilave ederek servis edin.