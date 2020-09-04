search menu
search
close

Kabak karnıyarık nasıl yapılır enfes tat!

Türk mutfağında önemli yere sahip karnıyarık yemeğini bir de kabak versiyonuyla deneyin. Tadına bayılacağınız kabak karnıyarık tarifi içeriğimizde...

Kabak karnıyarık nasıl yapılır enfes tat!
-A A+

Yaz mevsiminin en güzel lezzetlerinden karnıyarık yemeğinin kabak versiyonunu sizlerle buluşturuyoruz. Patlıcanlı karnıyarığa göre çok daha hafif, orijinalini aratmayan tadıyla kabak karnıyarık tarifini denemenizi öneririz. Fırında pişiyor oluşuyla da bu tarif sofraların vazgeçilmezlerinden biri olacak. Gelin şimdi kabak karnıyarık tarifi nasıl yapılır bir göz atalım!

Malzemeler:

4 adet orta boy kabak

İçi için:

300 gram dana kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet orta boy domates
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz

Kabakları pişirmek için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 kase domates sosu
100 gram kaşar peyniri
1 çay kaşığı tane karabiber

Yapılışı:

Kabakları ortadan ikiye bölün. İç kısmındaki beyaz yerlerini bir oyacak ya da kaşık yardımıyla dikkatli bir şekilde çıkarın. Kapaklı bir mümkünse seramik tavayı kızdırın. Kabakları hafif tuzlayın ve fırça yardımıyla zeytinyağı sürün. Kızgın tavanın içerisine koyun, kapağını kapatın ve kısık ateşte yumuşamaya bırakın. Arada bir kapağını açarak yönlerini değiştirin. Bu şekilde kendi buharında hafif yumuşamasını sağlayın.

Ayrı bir tavanın içerisine soğanı ve yağı aktarın. Güzelce kavurun ve içerisine kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin. Daha sonra salça ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Güzelce karıştırın. Domatesin hafif suyunu çektiğini gördüğünüzde içerisine tuz, karabiber, pul biber, rendelenmiş sarımsağı atın. Birkaç dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın.

Yumuşamış kabakları yağlanmış bir fırın tepsisinin içerisine aktarın. İç kısımlarını kıymalı harçla doldurun. Üzerine dökmemeye dikkat ederek kenarından 3/4 su bardağı kadar su ilave edin. 180 derecede kabaklar güzelce yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin. Fırından almadan birkaç dakika önce üzerine kaşar peyniri rendesini ilave edin ve erimesini sağlayın.  Çıkarıp üzerine zeytinyağı, domates sosu ve taze çekilmiş karabiber ilave ederek servis edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Geceleri artan bacak ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Geceleri artan bacak ağrısı yaşıyorsanız dikkat!
Sağlık
Tatlı krizlerine pratik çözüm: Çikolatalı milföy Tatlı krizlerine pratik çözüm: Çikolatalı milföy
Tatlı
En Güncel Galeriler
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Miray Daner'in bu halini unutun! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Aşkı uğruna FOX TV'yi bırakmıştı! Mutlu haberi Instagram'dan duyurdu!
Önceki Haberler
Sanat dünyası yasta! Duvara Karşı filminin yıldızı hayatını kaybetti
Sanat dünyası yasta! Duvara Karşı filminin yıldızı hayatını kaybetti
Antioksidan kaynağı maydanozun bu faydası inanılmaz!
Antioksidan kaynağı maydanozun bu faydası inanılmaz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı yeni işiyle herkesi şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı yeni işiyle herkesi şaşırttı!
Koleksiyonu için mankenlik yapan 76'lık Nebahat, gençlere taş çıkarttı
Koleksiyonu için mankenlik yapan 76'lık Nebahat, gençlere taş çıkarttı
Kendi kokunuzu evde hazırlamaya ne dersiniz?
Kendi kokunuzu evde hazırlamaya ne dersiniz?
60 bin TL'ye silikon taktıran oyuncu, bir anda göğüslerini sergiledi!
60 bin TL'ye silikon taktıran oyuncu, bir anda göğüslerini sergiledi!
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ın ödeyeceği ücret belli oldu!
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ın ödeyeceği ücret belli oldu!
Suriyelilerle ilgili tweeti başını yaktı! Gökhan Özoğuz'a suç duyurusu
Suriyelilerle ilgili tweeti başını yaktı! Gökhan Özoğuz'a suç duyurusu
Yorumlar