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Karnabahar pane tarifi leziz mi leziz!

Karnabahar pane nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çıtır çıtır kızartılmak yerine panelenip yüksek ısıda fırında pişirilen bu lezzete bayılacaksınız.

Karnabahar pane tarifi leziz mi leziz!
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Kızartmasından salatasına kadar pek çok çeşidi bulunan karnabaharı pane olarak tüketmeyi denediniz mi? Çıtır çıtır kızartmak yerine panelenip yüksek ısıda pişirilen karnabaharların bu lezzetine inanamayacaksınız. Sebze yemeyenlenlere bile sebzeyi sevdirecek türden olan bu tat lezzetiyle başınızı döndürecek. Fırından çıkardığınız karnabaharları üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek ya da ketçap dökerek yiyebilirsiniz. Karnabahar pane nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Karnabahar pane tarifini tüm detaylarıyla içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun... 

MALZEMELER: 

1 adet orta boy karnabahar, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu (arzuya göre mısır unu), 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı (arzuya göre ayçiçek yağı), 1/2 tatlı kaşığı pul biber, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/4 çay kaşığı toz zerdeçal

HAZIRLANIŞI: 

Bol suda yıkayıp kök kısmını aldığınız ve yapraklarını temizlediğiniz karnabaharı küçük çiçeklerine ayırın. Az miktarda limon suyu ve un ilave ettiğiniz kaynar suda diriliği gidene kadar, kısa süre haşlayın. Haşlama suyunu süzdüğünüz karnabaharları buzlu suya alıp şoklayın. Kısa bir süre buzlu suda beklettiğiniz karnabaharların suyunu süzüp fazla sularını kağıt havlu yardımıyla alın.
Derin bir kasede; yumurta, yoğurt, zeytinyağı, un, galeta unu, pul biber, tuz, karabiber ve toz zerdeçalı pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Haşlayıp şokladıktan sonra fazla suyunu aldığınız karnabaharları hazırladığınız karışıma bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika kadar kızartın. Kısa bir süre için fırından alıp üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serptiğiniz karnabaharları peynirler kızarana kadar yeniden fırınlayıp arzu ettiğiniz dip sos ilavesiyle sevdiklerinizle paylaşın.

 

 

 

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