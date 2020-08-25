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Gitarist Soner Egesel, otel odasında intihar etti!

Türkiye'nin önemli gitar ustalarından Soner Egesel, Bartın'da kaldığı otelde başına silah dayayarak intihar etti. Egesel'in intiharına ilişkin soruşturma açıldı

Gitarist Soner Egesel, otel odasında intihar etti!
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Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel (52), tatil için gittiği Bartın'daki otelde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Otel görevlileri silah sesine koştu

Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanında bulunan tabancayı başına dayayıp, hayatına son verdi. Silah sesini duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Egesel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel'in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner Egesel'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Fazıl Say, üzüntüsünü paylaştı

Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili bir paylaşımda bulunarak "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum" dedi.

Kaynak: DHA

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