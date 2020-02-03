Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın cesur pozu sosyal medyayı salladı!

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, bu kez Love Magazin dergisi için verdiği üstsüz pozla sosyal medyayı salladı. Ora'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Üstsüz pozları sosyal medyayı salladı

29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, üzerinde bir kolye ve eldivenle Love Magazin dergisi için objektif karşısına geçti. Verdiği üstsüz pozla dikkat çeken Rita Ora, yaptığı açıklamalarla da gündem oldu.

''Belki de büyümek böyle bir şeydir''

Kendisi hakkında açıklama yapan ünlü şarkıcı, "İnsanlar beni sürekli işkolik olarak görüyor. Dediğim dedik ve sert mizaçlı görüyorlar. Ama benim içimde daha hassas kırılgan duygulara sahip bir taraf var. Benim müziğim neyse o. Ne mutlu ki şarkılarım amacına ulaşıyor. Şimdiye kadar bu tarafımı göstermek zorunda kalmamıştım. Aslında hep içimde saklıyordum. Fakat artık bir şekilde buna hazırım. Belki de büyümek böyle bir şeydir" dedi.