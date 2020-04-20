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Patates köftesi nasıl yapılır bu lezzete hayran kalacaksınız!

Patates köftesi tarifi lezzetli ve pratik bir tat arayanların imdadına yetişiyor. Dışı çıtır içi enfes patates köftesi tarifi içeriğimizde...

Patates köftesi nasıl yapılır bu lezzete hayran kalacaksınız!
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Patatesli tariflerin lezzetiyle sofralarımızı şenlendirdiği bir gerçek. Patates köftesi de pratik ve muhteşem tadıyla vazgeçemediğiniz yemekler arasında yerini alacak. Maydanoz ve baharatlarla harmanlanan bu enfes lezzete hayran kalacağınızdan eminiz.  Patates köftesinin en önemli püf noktası unu azar azar ilave ederek tok kıvamlı bir hamur elde etmek. Hamurunuzun çok da sert olmaması gerekiyor. Bu yüzden hamur şekillendiğinde elinizi hafif ıslatarak şekil vermenizi öneriyoruz. İşte patates köftesi tarifi!

Patates köftesi malzemeleri:

3 adet orta boy patates(haşlanmış)
1 adet yumurta
1/2 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
1 - 1,5 su bardağı un(veya tam buğday unu)

Kızartmak için:

1 su bardağızeytinyağı(veya sıvı yağ)

Hazırlanışı:

Haşlanmış ve kabukları soyulmuş patateslerinizi bir kaba alın ve güzelce ezin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz, yumurta, tuz, karabiber ve unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hafif yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Ellerinizi ıslatın. Hamurunuzu yuvarlak ve orta kalınlıkta köfteler olacak şekilde şekillendirin. Buzdolabında 15-20 dakika soğumaya bırakın. O sırada bir tavaya zeytinyağınızı ya da sıvı yağı alın. Yağ kızınca köftelerinizi yağa atın ve arkalı önlü kızartın. Tüm köftelere kızartma işlemini uygulayın. Kızardıktan sonra fazla yağını çekmesini için kağıt havlu serili bir tabağa alın. Yağı süzülünce servis tabağa alıp servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!

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