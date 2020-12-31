Portakallı ayvalı kereviz nasıl yapılır leziz mi leziz!

Sağlık deposu bir sebze olan kerevizi zeytinyağlı olarak tüketmeyi seviyoruz. Bugün elmaelma.com olarak kıymetli annelerimizden anneannelerimizden bize miras kalan portakallı ayvalı zeytinyağlı kereviz tarifini paylaştık. Peki portakallı, ayvalı kereviz tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı...

Portakallı, ayvalı, zeytinyağlı kereviz yemeği malzemeleri:

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet kereviz

- 2 adet havuç

- 1 adet patates

- 1 adet ayva

- Tuz

- Zeytinyağı

- 2 portakalın suyu

Nasıl yapılır?

Soğanları küçük küçük doğrayıp yağda biraz pembeleşinceye kadar pişirin. Diğer malzemeleri doğrayıp ekleyin; tuz, portakal suyu ve biraz su ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Yemek biraz soğuduktan sonra 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz.