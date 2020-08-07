Sodalı patlıcan kızartması nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Kızartma tariflerinden hem lezzeti hem de pratik oluşuyla birçoğumuz vazgeçemiyoruz. Siz de kızartma yapmak istiyorsanız sodalı patlıcan kızartması tarifini bugün sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Maden suyuna batırılarak hazırlanan, lezzetli çıtır çıtır patlıcan ve kabak kızartmasını çok beğeneceksiniz. Bu tarifin püf noktası şu ki; kabakları olabildiğince ince keserseniz kızartınca çıtır çıtır olur. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

3 adet patlıcan

2,5 su bardağı mısır unu

2 adet yumurta

1/2 şişe soda

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı sıvı yağ(kızartmak için)

Yapılışı:

Patlıcanları alacalı olarak soyun ve halka halka dilimleyin. Bir tabağa mısır ununu alın. Başka bir tabağa da iki adet yumurtayı kırın ve sodayla çırpın. Dilimlediğiniz patlıcanları önce sodalı yumurtaya alın. Ardında da mısır ununa batırın. Yayvan bir tavaya aldığınız kızartma yağında arkalı önlü kızartın. Kızaran patlıcanları fazla yağlarını çekmeleri için kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın. Servis için ayrı bir tabağa alın ve süzme yoğurt ile servis edin. Afiyet olsun.