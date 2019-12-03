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Tuğçe Kazaz içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü!

Eski manken Tuğçe Kazaz, CHP'li vekillerle içkinin de olduğu masada yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü.

Tuğçe Kazaz içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde masada şarap ve rakının olması sosyal medyada ise bomba etkisi yarattı. Siyasi paylaşımlarıyla gündem olan eski manken Tuğce Kazaz ise İmamoğlu'na görüntülerden dolayı ateş püskürdü. 

Erdoğan ile İmamoğlu'nu kıyasladı 

Son yıllarda yaptığı siyasi çıkışlarla sık sık gündeme gelen Tuğça Kazaz, Twitter hesabından İmamoğlu'nun Kur-an okurken çekilen fotoğrafıyla içki masasındaki görüntüsünü birleştirerek şunları dedi: "Hep dersiniz ya; 'Dini siyasete alet ediyorlar!' Erdoğan inandığı için konuşuyor; camiden de kaçmıyor, namazı da bırakmıyor, şaraba da bakmıyor. Sırf oy için Yasın okuyarak dini kullanan simsar İmamoğlu ise yola şarapla devam ediyor. Şimdi dini siyasete kim alet ediyor?"

''Şarapla kendini Yasin'le milletti kandırıyor''

"Mesele içmesi değil. Bu onunla Allah arasında. Mesele Yasin okumasının şarap aşkı kadar gerçek olmaması. Yani şarapla kendini, Yasin'le ise milleti kandırması."

Tuğçe Kazaz içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü!

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerle birlikte Ümraniye'de bir et restoranında akşam yemeği yedi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde masada alkollü içeceklerin olması dikkat çekti. İmamoğlu'nun önünde bir şarap kadehi kameraya kaydedilirken Kaftancıoğlu'nun önünde de rakı olduğu görülüyor. Şarap ve rakının bulunduğu masada olan Ekrem İmamoğlu ise görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündem oldu. Twitter'da Trend Topic olan İmamoğlu'nun görüntülerine ise tepki yağdı.

Tuğçe Kazaz içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü!

 

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