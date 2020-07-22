Selülit için yosun maskesi tarifi kısa sürede fark edilir değişim!

Yaz ayları bu kadar yaklaşmışken kadınların en büyük kabusu olan selülit sorunuda gün yüzüne çıkmış durumda. Kilo ile birlikte kendini belli eden selülitlerin tedavisi elbetteki bulunuyor. Evde uygulayacağınız maske tarifleriyle bu görünümden kısa süre içerisinde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Selülit için yosun maskesi tarifi nasıl yapılır. Mehmet Öz'ün tamamen doğal malzemelerle hazırladığı bu maske tarifini düzenli uygularsanız yaza bomba gibi gireceksiniz. İşte selülitlere veda edeceğiniz yosun maskesi tarifi!

MALZEMELER:

20 gram su yosunu,125 ml yeşil kil,60 ml misket limonu suyu1 yemek kaşığı bal3 yemek kaşığı sıcak su

HAZIRLANIŞI:

Önce suyosununu öğütün ve yeşil kilin içine katın. Limon suyu, bal ve sıcak suyu ekleyin. Bacaklarınıza sürüp streçleyin ve 25 dakika beklettikten sonra duşta durulayın. Haftada bir uygulamayı deneyin..