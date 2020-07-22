search menu
search
close

Selülit için yosun maskesi tarifi kısa sürede fark edilir değişim!

Selülit için yosun maskesi nasıl yapılır? Selüliti geçiren maske tarifleri neler? Kadınların en çok muzdarip olduğu konu olan selüliti geçirmenin kolay yöntemi!

Selülit için yosun maskesi tarifi kısa sürede fark edilir değişim!
-A A+

Yaz ayları bu kadar yaklaşmışken kadınların en büyük kabusu olan selülit sorunuda gün yüzüne çıkmış durumda. Kilo ile birlikte kendini belli eden selülitlerin tedavisi elbetteki bulunuyor. Evde uygulayacağınız maske tarifleriyle bu görünümden kısa süre içerisinde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Selülit için yosun maskesi tarifi nasıl yapılır. Mehmet Öz'ün tamamen doğal malzemelerle hazırladığı bu maske tarifini düzenli uygularsanız yaza bomba gibi gireceksiniz. İşte selülitlere veda edeceğiniz yosun maskesi tarifi! 

MALZEMELER: 

20 gram su yosunu,125 ml yeşil kil,60 ml misket limonu suyu1 yemek kaşığı bal3 yemek kaşığı sıcak su

HAZIRLANIŞI: 

Önce suyosununu öğütün ve yeşil kilin içine katın. Limon suyu, bal ve sıcak suyu ekleyin. Bacaklarınıza sürüp streçleyin ve 25 dakika beklettikten sonra duşta durulayın. Haftada bir uygulamayı deneyin..

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Yemek
Asosyel müzisyenden ilk single! Asosyel müzisyenden ilk single!
Magazin
En Güncel Galeriler
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Ece Üner'in Pınar Gültekin isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Ece Üner'in Pınar Gültekin isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
Dünyaca ünlü modelin mor bikinisiyle verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Dünyaca ünlü modelin mor bikinisiyle verdiği pozlar göz kamaştırdı!
Kahvaltıda tatlı arayanlar için şeftali reçeli tarifi!
Kahvaltıda tatlı arayanlar için şeftali reçeli tarifi!
Bacaklarınızı incecik yapacak kür tarifi!
Bacaklarınızı incecik yapacak kür tarifi!
Kendine hayran bıraktırır: Bisküvili sarma muhallebi
Kendine hayran bıraktırır: Bisküvili sarma muhallebi
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Ferahlatan tarif: Yoğurtlu erişte salatası
Haluk Levent, Pınar'la ilgili tepki çeken paylaşımı silip özür diledi!
Haluk Levent, Pınar'la ilgili tepki çeken paylaşımı silip özür diledi!
Gardırobunuzdaki kötü koku yok etmek için...
Gardırobunuzdaki kötü koku yok etmek için...
Yorumlar