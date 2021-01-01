search menu
search
close

5 aylık hamile olan Öykü Karayel'den yeni paylaşım hey alltaki küçüklük!

2018 yılında hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren oyuncu Öykü Karayel şimdilerde 5 aylık hamile. Ünlü oyuncunun yeni paylaşımına beğeni yağdı.

5 aylık hamile olan Öykü Karayel'den yeni paylaşım hey alltaki küçüklük!
-A A+

İki yıl önce nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan Öykü Karayel-Can Bonomo çiftinin yeni paylaşımına beğeni yağdı. Şimdilerde 5 auylık hamile olan Öykü Karayel'in son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Paylaşımın kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni ve yorum yağdı 

5 aylık hamile olan Öykü Karayel sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Eşi Can Bonomo'yla karnı burnunda poz veren Karayel'in son hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı. 

İşte o paylaşım...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kötü günleri geride bıraktılar! Kenan ve Beren'den dudak dudağa poz! Kötü günleri geride bıraktılar! Kenan ve Beren'den dudak dudağa poz!
Magazin
Ejder meyvesinin bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız! Ejder meyvesinin bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız!
Organik
En Güncel Galeriler
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Gizem Karaca'nın cesur spor pozları takipçilerini mest etti!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Önceki Haberler
YouTube'da bir ilk! Cüneyt yılbaşı özel yayınına dansöz çıkarttı!
YouTube'da bir ilk! Cüneyt yılbaşı özel yayınına dansöz çıkarttı!
Kahvaltı için lezzetli öneri: Süt kaymağı yapımı
Kahvaltı için lezzetli öneri: Süt kaymağı yapımı
Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni buymuş!
Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni buymuş!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İşte evde tırnak eti bakımının pratik yolu!
İlişkinizin uzun süreli olacağını gösteren 6 işaret!
İlişkinizin uzun süreli olacağını gösteren 6 işaret!
Uygun fiyatla şık görünmenin sırrı burada!
Uygun fiyatla şık görünmenin sırrı burada!
Yeni yılda bunları hayatınızdan çıkarın!
Yeni yılda bunları hayatınızdan çıkarın!
Kadınların baş belası! Selülitlerin çözümü burada!
Kadınların baş belası! Selülitlerin çözümü burada!
Yorumlar