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Aldatılan biri yeniden birine güvenebilir mi yeniden bir ilişkiye başlayabilir mi?

Yaşamda en zor kazanılan ve çok çabuk kaybedilen şeylerden bir taneside ''güven''dir. İkili ilişkilerde güven bir kere değil her zaman tazelenmelidir.

Aldatılan biri yeniden birine güvenebilir mi yeniden bir ilişkiye başlayabilir mi?
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Şüphelerle baş başa kalmak oldukça kötüdür. Ancak Bir kişinin yaptığı hatayı bütün herkese mal etmemek lazım! İçinden çok kolay çıkılabilecek bir durum olmasa bile kendinizi bir felaketin içerisindeymiş gibi hissedip etrafınızdaki insanlara karşı net bir karar verip ön yargılarda bulunmaya sürüklemeyin! Her ne kadar sizin için zor bir durum olsada biraz zaman ve sizler için derlediğimiz bir kaç öneriyle hayata yeni bir başlangıç yapabilirsiniz!

-Kendinize bir zaman belirleyin çünkü biten bir ilişkinin ardından hemen biriyle olamazsınız düşünceleriniz çok kolay değişkenlik gösterebilir bu noktada kendinizi dinleme süreci dediğimiz bir zaman ayırın ve bu süreçten çıktığınızda sağlıklı düşünmeye başladığınızda iletişime geçin!

-Duygularıızı bastırmayın! Bu süreçte susmak ileride patlak vermenize neden olacaktır. O yüzden patlayın bağırın, çağırın, dertleşin bu süreçte gerek arkadaşlarınızdan gerek uzman bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Unutmayın düşüncelerini bastırmak hislerinizin güçlenmesine neden olacaktır.

-Dönün ve arkanıza bir bakın. Şimdiye kadar yaşadığınız hangi olumsuzluk ve kötü bir gün geride kalmadı ki? Zamanla her şeyin yoluna gireceğini ve yaşadıklarınızı arkada bırakacağınız günlerin olacağını aklınızdan çıkarmayın!

-Affedin! Çünkü birgün arkanıza baktığınızda keşke deme ihtimaliniz olabilir. İleride keşke dememek için bir kere daha affedebilirsiniz. Ancak bununda bir sınırı olmalı karşınızdaki kişi sizin zaafınızdan yararlanmak isteyebilir dikkat!

-Onarmayı deneyin. Tekrar bir hata yakalarsanız geri dönüşü olmayacağını zaten biliyorsunuz. Kaybedecek neyiniz var ki bırakın karşınızdaki kişi aynı hatayı yaparsa kaybettiğiyle kalsın siz emin ve ileri adımlarla hayata devam edebiliceğenizi asla unutmayın.

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