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Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, yeni sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan fotoğrafını "Sefa geldin gönlüme" notuyla paylaştı. Oktay'ın bu paylaşımına beğeni yağdı.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
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2016 yılında avukat Merve Şarapçıoğlu ile evlenen ve olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Berk Oktay, gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı.

Önceki akşam bir mekanda birlikte ilk kez görüntülenen çift, her şeyin çok yeni olduğunu söyledi. Öte yandan Berk Oktay, Atiksoy ile çekilmiş bir fotoğrafını da ilk kez sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Rabbimin armağanı. Sefa geldin gönlüme" açıklamasını yazdı.

Berk Oktay'ın sevgilisiyle olan Instagram paylaşımı kısa sürede 80 binin üzerinde beğeni aldı.

İlk kez görüntülendiler

Birkaç gün önce Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un aşk yaşadığına dair iddialar yer almıştı. İddialar doğruluğu çiftin, önceki akşam ilk kez Arnavutköy'deki bir mekanda birlikte görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

 

 

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